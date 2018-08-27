Sezen Aksu, Adile Naşit'in adını böyle yaşatacak

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, sinema ve tiyatro oyuncusu Adile Naşit’i unutmadı. Naşit’in adı Sezen Aksu’nun TEMA Vakfı aracılığıyla kurduğu hatıra ormanıyla yaşayacak

Türkiye'nin önde gelen sanatçılarından Sezen Aksu, 1987 yılında hayatını kaybeden sinema ve tiyatro oyuncusu Adile Naşit anısına, TEMA Vakfı aracılığıyla 5 bin fidanlık bir hatıra ormanı kurdu. Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliği ile Denizli’de tesis edilen sahalara kızılçam türü fidan dikimleri yapıldı. Fidanların 2 bin 152 adedi Çal ve 2 bin 848 adedi ise Sundurlu’da bulunan iki ayrı ağaçlandırma sahasında toprakla buluştu.



Sezen Aksu bugüne kadar 19 bin fidan dikti



Sezen Aksu 2013 yılı boyunca verdiği konserlerinden elde edilen gelirlerin bir bölümünü TEMA Vakfı'nın Manisa Salihli Gökköy Hatıra Ormanı'na aktararak 5 bin adet fidan diktirmişti. Öte yandan, 2008 yılında değerli müzik adamları Şerif Yüzbaşıoğlu, Onno Tunç ve Uzay Heparı'nın adlarına 4 bin adet fidanı TEMA Vakfı'nın Antalya Döşemealtı Hatıra Ormanı’nda, 2015 yılında ise söz yazarı Aysel Gürel adına Balıkesir Kepsut’ta 5 bin adet fidanı Aysel Gürel Hatıra Ormanı'nda toprakla buluşturmuştu. Adile Naşit adına tesis edilen sahalar ile birlikte Sezen Aksu katkıları ile dikilen fidan miktarı 19 bine ulaştı.