'Sezen Aksu kirasını ödeyemedi' haberinde yeni gelişme!

Dün medyada yer alan 'Sezen Aksu kirasını ödeyemedi' olayının iç yüzü ortaya çıktı

Dün ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun oturduğu evin kirasını ödeyemediği gündeme gelmişti. Olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Aksu, Küçüksu'daki evinin 11 bin TL olan aylık kirasını ödemedi. Bunun üzerine ev sahibi, ünlü sanatçıya ihtarname çekti.



Yaşanan sıkıntının ise Aksu'nun muhasebecisinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Aksu'nun menajeri, olayın maddi sıkıntıdan değil, muhasebecinin hatasından kaynaklandığını söyledi.



Menajer Sibel Algan, Şık'a yaptığı açıklamada, Aksu'nun kirasının ödenmediğinden bile haberinin olmadığını, durumun muhasebeciden kaynaklandığını ve ev sahibi ile görüşülerek olayın halledildiğini belirtti.













