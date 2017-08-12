Sibel Can, Çeşme'yi salladı

Sibel Can, yaz konserleri kapsamında İzmir'in Çeşme İlçesinde sevenlerinin karşısına çıktı

Sibel Can, Çeşme'yi salladı

Ege turnesi kapsamında Ayvalık ve Altınoluk'tan sonra da Çeşme'de konser veren Sibel Can, kariyerinin en sevilen şarkılarından derlediği özel repertuvarı ile sevenleriyle buluştu. Sevilen sanatçı Çeşme konserinde eski şarkılarının yanı sıra yeni albümünden şarkılarına da yer verdi. Çeşme Amfi Tiyatro'da binlerce hayranına sesi, yorumu ve danslarıyla güzel bir konser veren Sibel Can, Nur Yerlitaş imzalı kostümleri ve sahne şovlarıyla kendisini dinlemeye gelenlerin beğenisini topladı. İstanbul konserinde kızı Melisa'nın izlediği Sibel Can'ı, Çeşme konserinde ise oğlu Engincan Ural yalnız bırakmadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çeşme #izmir #sibel can
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