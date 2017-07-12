Sıla, Ahmet Kural'la ilgili ilk kez konuştu

Ünlü şarkıcı Sıla ile ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın aşk yaşaması gündeme bomba gibi düştü. Sıla konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı

Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Sıla ile ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın aşk yaşadığı iddia edilmiş, olay magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. İddiaların ise ünlü çiftin birlikte fotoğraf paylaşması ile gerçek olduğu ortaya çıktı.



Konuyla ilgili bir magazin programına açıklama yapan Sıla, Ahmet Kural'a ilk tanıştıklarında sadece ilk filmini bildiğini açıkladı. Birbirlerine alışmaya çalıştıklarını da belirten Sıla, el ele görünme konusunda da bir sıkıntılarının olmadığını anlattı. Evlilik sorularını da yanıtlayan Sıla, bu tarz büyük konuşmalara girmemeyi tercih ettiğini de belirterek, 'Yeter ki sonu iyi bitsin' yorumunda bulundu.





