Sıla-Ahmet olayında şimdi de avukatlar birbirine dava açıyor!

Sıla Gençoğlu'nun sevgilisi Ahmet Kural'dan dayak yediğini öne sürerek başlattığı soruşturmada iki ünlü ismin avukatları da birbirine girdi. İki avukat birbirlerine dava açmaya hazırlanıyor

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, Sıla Gençoğlu'nun şikayeti üzerine dün avukatı Sibel Aydın'la Çağlayan Adliyesi'ne geldi. İfade verdikten sonra adliye çıkışı açıklama yapan Sibel Aydın, "Sıla hanımın avukatıyla ilgili meslektaşımı İstanbul Barosu'na şikayet edeceğim." dedi. Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir ise yaptığı açıklamada karşı dava açacağını söyledi.

Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir, yazılı bir açıklama yaparak suçlamalara cevap verdi: Ahmet Kural vekili meslektaşımızın bugün adliye çıkışında yapmış olduğu açıklamaya cevap verme zarureti hasıl olmuştur. Öncelikle müvekkil Sıla Gençoğlu'nun kendisinin ve ailesinin yaklaşık 6 yılı aşkın süredir vekilliğini yapmaktayız. Kendisinin taraf olduğu önceki hukuki süreçlerde olduğu gibi maruz kaldığı şiddete ilişkin derdest olan soruşturma dosyasında da tam ve gereği gibi kanundan kaynaklı avukatlık görevimizi özenle ifa etmeye çalışıyoruz.



"GEREKLİ HUKUKİ BAŞVURULARI YAPACAĞIZ"

Ahmet Kural vekilinin şahsıma karşı baro nezdinde şikayet hakkını kullanacağına ilişkin ifadesi başta basın mensupları olmak üzere kadına karşı şiddete toplumsal duyarlılık gösteren bütün kesimlere verilmek istenen bir mesajdır. Şüphesiz ki şikayet hakkı Anayasa ile güvence altına alınmış bir haktır. Ahmet Kural vekili hak arama özgürlüğü kapsamında her türlü hukuki başvuruda bulunabilir. Bu kapsamda Ahmet Kural vekilinin adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, soruşturmanın gizliliğini ihlal ile iftira mahiyetindeki davranış ve söylemleriyle ilgili biz de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Baro nezdinde gerekli hukuki başvuruları yapacağız.



"MESELEYİ KİŞİSELLEŞTİRMEK YERİNE ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNE İNANCIMIZ TAM"

Son tahlilde şiddeti meşrulaştırmak ve meseleyi özünden ayırmak suretiyle kişiselleştirmek yerine, hukuki sürecinin bir an önce tamamlanarak, adaletin tecelli edeceğine ve maddi gerçeğin ortaya çıkacağına olan inancımız tamdır. Yargılama makamlarının vereceği her türlü karar tarafımızca saygıyla karşılanacaktır. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur.