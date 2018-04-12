Sıla'dan aşk iddialarına yanıt

Ahmet Kural’la ayrıldıktan sonra adı işadamı Okan Can Yantır’la anılan Sıla, aşk iddialarına noktayı koydu. Sıla, "Kendisi yakın arkadaşım olur. Bizden aşk çıkmaz" dedi

HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü popçu sessizliğini, önceki akşam Taksim’de aile dostlarıyla buluştuğu yemek sonrası bozdu.



Restoran çıkışı ayaküstü soruları yanıtlayan ve neşeli olduğu gözlenen şarkıcı, “Okan’la aramızda bir şey yok. Kendisi yakın arkadaşım olur. Bizden aşk çıkmaz” dedi.



Sıla, sekiz ay birlikte olduğu sevgilisi Ahmet Kural’dan ayrıldıktan sonra adının aşk dedikodularına karıştığı işadamı Okan Can Yantır’la geçtiğimzi günlerde Cihangir’de objektiflere takılmıştı.



Baş başa yemek yiyen ikili, dışarıda gazetecilerin beklediğini öğrenince mekandan ayrı çıkıp, aynı otomobile binmişti. Sıla’nın sahibi olduğu araca önce Yantır, ardından da şarkıcı binmişti. Şoförün kullandığı otomobil içinde birlikte görüntülenen çiftin morali, flaşlar patlayınca bozulmuştu.