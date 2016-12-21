Sıla-Davut Güloğlu davasının ilk duruşması tartışmalı geçti

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu şarkıcı Davut Güloğlu hakkında, "Basın yoluyla hakaret" suçundan 2,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı

Duruşmaya şikayetçi Sıla Gençoğlu katılmazken, sanık Davut Güloğlu hazır bulundu. Kimlik tespiti yapılan Güloğlu aylık gelirinin 5 bin TL olduğunu söyledi. Savunmasında savcılıkta verdiği ifadeyle ilgili konuşmaya başlayan Güloğlu'nun, bir sözünün tutanağa yanlış geçirildiğini belirten avukatı Emrullah Gözcü ile mahkeme hakimi arasında yaklaşık 20 dakika süren tartışma başladı.



HAKİM HER KELİMEYİ TUTANAĞA GEÇİRDİ



Hakim Ahmet Duymaz, avukatı sorguya müdahale etmekle suçladı. Avukat Emrullah Gözcü de hakimin, savunmasına müdahale de bulunduğunu söyledi. Daha sonra Mahkeme hakimi, avukatın ağzından çıkan her kelimeyi tutanağa geçirdi.



"BİR TÜRLÜ SANIĞIN SORGUSUNA GEÇİLEMEDİ"



Tutanağa yansıyan diyalog; "Sanık, savcılık huzurundaki söylemlerimi kabul ediyorum dediği sırada sanık avukatı müdahale etti. 'Öyle demiyor' dedi. Tutanağa geçişime engel olamazsın dendi. Yine yazdırırken 'sizin söylediklerinizi de tutanağa geçin' dedi. Hala yazdırırken söylemlerini sürdürdü. Bir türlü sanığın sorgusuna geçilemedi. Neden böyle yaptığı soruldu. 'Kutsal olan savunma için yaptım' dedi. Hala yazdırmaya izin vermedi. Yazdırırken de konuşmasını sürdürdü"



GÜLOĞLU: BURADA OYUN MU OYNANIYOR



Hakim ile avukat arasında devam eden tutanak tartışması karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Davut Güloğlu, izleyicilere dönerek, "Burada oyun mu oynanıyor. Beni neden çağırdınız" diye söylendi. Güloğlu'nun bu sözleri de tutanağa, "Bu arada sanık müdahale etti. 'Ne diyorsunuz, burada ne yapılıyor. Ben ne için mi çağrıldım' dedi. Avukatı 'bi dakka bi dakka' dedi." diye geçti.



GÜLOĞLU, "GENELE SÖYLEDİM"



Bir süre bu şekilde devam eden tartışmanın ardından savunmasına başlayan Güloğlu, suçlamaları reddederek, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen mitingte kendisine bir muhabirin soru sorması üzerine açıklama yaptığını bu açıklamada da, vatan hainlerine yönelik 'istemeyen gitsin' dediğini, Sıla Gençoğlu'na karşı doğrudan bir şey demediğini söyledi.



AVUKAT HAKİM TARTIŞMASI YENİDEN BAŞLADI: "ELLERİNİ KALDIRDI ALLAH'IM DEDİ"



Daha sonra söz verilen Güloğlu'nun avukatı Emrullah Gözcü savunma yapmaya başladı. Bir süre sonra hakimin aynı şeyi 4 kez tekrar ettiniz, demesi üzerine avukat hakim arasında yeniden tartışma başladı. Buradaki tartışma da tutanağa geçirildi. "Sanık avukatı 5 dakika boyunca sabırla dinlendi. Aynı şeyleri 4'üncü kez tekrar ettiği yeni birşey söyleyip söylemediği sorulduğunda müdahalle etti. Var mı başka birşey dendiğinde 'yoooo' dedi. Sanık avukatı ellerini kaldırdı Allah'ım dedi."



DOSYAYA UZLAŞTIRMAYA GÖNDERİLDİ



Daha sonra duruşmaya ara veren hakim Duymaz, dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine karar verdi.