Sıla, hamilelik iddialarına yanıt verdi!

Ünlü oyuncu Ahmet Kural'la birlikte olan ünlü şarkıcı Sıla'nın hamile olduğu iddia edildi. Sıla iddialara sosyal medyadan yanıt verdi

Sıla, hamilelik iddialarına yanıt verdi!

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Ahmet Kural ile ünlü şarkıcı Sıla'nın aşk yaşadığı gündeme gelmişti. Bugün de bir televizyon programında Sıla'nın hamile olduğu iddiaları gündeme geldi.

Bu iddialar üzerine Sıla sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Hamile olmadığını belirten Sıla, ancak güzel şeylere gebe olduğunu söyledi. Sıla'nın açıklaması şöyle: "Hamile değilim, güzel şeylere gebeyim. Bu ay sonu ikiz bebeklerim geliyor. biri şarkı biri şiir. Benden mutlusu yok. Hepsi benim bebeklerim "

Etiketler; #ahmet kural #sıla
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