Sıla, İzmir konserini bu sözlerle iptal etti

Sıla, 7 Ocak'ta İzmir Arena'da yapılacak olan konserini iptal etti

İzmirli şarkıcı Sıla, 7 Ocak tarihinde İzmir Arena'da bir konser verecekti. Sıla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konserini iptal ettiğini duyurdu.



Terör nedeniyle konserini iptal ettiğini duyuran Sıla, 'İzmir affet, gelemeyeceğim ben' yazdı.



Sıla hesabından şunları paylaştı: Medetsiz yaşamaktan acısı yok. Kenetlenelim diyoruz, beraberlik, birlik diyoruz. Cümleler hep havada, basmıyor yere. Harf kırık, ünlem kırık. 2017 başlangıcında, bir haftada, önce İstanbul, sonra İzmir. Umuda ihtiyacımız var. Birbirimize ihtiyacımız var.



İzmir, affet. Yokken dün burdakiler, korkarken evdekiler, gelemeyeceğim ben, gelemeyeceğiz biz. Yeni tarih için bilgilendireceğiz.



Başımız sağolsun dostlar. Yaralılarımıza acil şifalar, dövünen hepimize sabır, metanet, güç. Har olup cayır cayıp alevinde kavrulsun zalimler. Yetsin artık. Perişanız. Perişanız demekten daha da...