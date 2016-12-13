Sinan Akçıl: 15 yıl sonra milletvekili olmak istiyorum

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl yaptığı açıklamada gelecekte siyasetçi olmak istediğini söyledi

Ünlü şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl, Gaziantep'te sevenleri ile biraraya geldi. Burada açıklamalar yapan Akçıl, ileride siyasete atılmayı düşündüğünü söyledi.



Annesinin kendisine hamile iken, göbeğine hoparlör dayayarak kendisine klasik müzik dinlettirdiğini belirten Akçıl, bu yüzden kendisi daha doğmadan müzik dünyasının yaratıldığını belirtti.



5 yaşında iken konservatuara gittiğini anlatan Akçıl, bir itirafta da bulunarak kendi şarkılarını Youtube'da izlediğini o zaman görüntülenme sayısının arttığını söyledi.



Sesini beğendiği ancak kendisine ait bir şarkıyı seslendirmeyen bir tek İbrahim Tatlıses'in kaldığını anlatan Akçıl, Tatlıses'in yeni albümünde iki tane şarkısının olduğunu söyledi.



Siyaseti çok sevdiğini de belirten Akçıl, 10-15 yıl sonra milletvekili olmak istediğini söyledi. Geceleri siyaset dinleyerek uyuduğunu anlatan Akçıl, çocukluğundan beri siyaseti sevdiğini ve ülkenin sorunları ile ilgili olduğunu vurguladı. Akçıl, memleket meselelerinin çözümünde katkıda bulunmak istediğini de anlattı.