Şirin Payzın'la da yollar ayrıldı

CNN Türk'te Ne Oluyor programını yapan ve sunan Şirin Payzın'ın kanalla yolları ayrıldı

Doğan Medya Grubu’nun Demirören Holding’e geçmesiyle birlikte, CNN Türk’te başlayan değişiklikler devam ediyor. Demirören grubuna geçtikten sonra pek çok ismin görevine son veren CNN Türk bir ayrılık daha yaşandı.

Medyaradar’ın haberine göre, son olarak “Ne Oluyor” programının yapımcısı ve sunucusu Şirin Payzın ‘ın CNN Türk’teki görevine son verildiği öğrenildi.

Şirin Payzın az önce odasını topladı ve çalışma arkadaşlarıyla vedalaşarak kanaldan ayrıldı.