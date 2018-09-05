Şirin Payzın'la da yollar ayrıldı

CNN Türk'te Ne Oluyor programını yapan ve sunan Şirin Payzın'ın kanalla yolları ayrıldı

Şirin Payzın'la da yollar ayrıldı
05 Eylül 2018 Çarşamba 13:48

Doğan Medya Grubu’nun Demirören Holding’e geçmesiyle birlikte, CNN Türk’te başlayan değişiklikler devam ediyor. Demirören grubuna geçtikten sonra pek çok ismin görevine son veren CNN Türk bir ayrılık daha yaşandı.

Medyaradar’ın haberine göre, son olarak “Ne Oluyor” programının yapımcısı ve sunucusu Şirin Payzın ‘ın CNN Türk’teki görevine son verildiği öğrenildi.

Şirin Payzın az önce odasını topladı ve çalışma arkadaşlarıyla vedalaşarak kanaldan ayrıldı.

Etiketler; #cnn türk #şirin payzın
Önceki Haber
Foça'daki petrol sızıntısına suç duyurusu
Sonraki Haber
Emeklilikte yaşa takılanlar için kritik destek!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.