Sosyal medya Gamze Özçelik'i konuştu

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Uzun zamandır bir projede yer almayan ünlü oyuncu Gamze Özçelik, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bir süredir yardım çalışmalarında gördüğünüz Özçelik, Instgram hesabından türbanlı fotoğrafını paylaştı.Miraç Kandili nedeniyle dua isteyen ünlü oyuncu, sosyal medyada da çok konuşuldu.Özçelik şunları yazdı: Alemlerin nuru, yolumuzun güneşi Efendimiz, Ya ResulAllah. Sevdan sevdamız, yolun yolumuzdur. Rabbim yolumuzu kolaylaştırsın, ayaklarımızı sabit kılsın. Miraç Kandilimiz hayırlara vesile olsun... Dua edin canlar. Çok istiyorum.;) Ucunda rızaya bir adım daha yaklaşmak var.