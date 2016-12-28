Star Wars'un prensesinden acı haber geldi

Geçtiğimiz günlerde bindiği uçakta kalp krizi geçiren Carrie Fisher'dan acı haber geldi

Star Wars filmleri ile tanınan ve filmde Prenses Leia karakterini canlandıran ünlü oyuncu Carrie Fisher'dan acı haber geldi. Geçtiğimiz günlerde Los Angeles'e gitmek için Londra'dan uçağı binen ünlü oyuncu kalp krizi geçirmişti. Oyuncu uçaktan iner inmez hastaneye kaldırılmıştı. 60 yaşındaki Fisher'ın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.



Ünlü oyuncunun uçakta 10 dakika boyunca nefes alamadığı ve durumunun kritik olduğu açıklanmıştı.







Fisher, oyunculuğunun yanı sıra senaryo yazarı olarak da biliniyor. En çok Star Wars filmlerindeki rolü ile tanınan oyuncu aynı zamanda Cazcı Kardeşler, Charlie'nin Melekleri, Hannah ve Kız Kardeşleri gibi filmlerde de rol almıştı. Fisher, ünlü şarkıcı Paul Simon ile de bir evlilik yapmış ancak bu evlilik sadece 1 yıl sürmüştü.







Fisher, Central School of Spench and Drama okulunda oyunculuk eğitimi almış ve sinemaya da ilk olarak 1975 yılında oynadığı Shampoo filmi ile başlamıştı.



Ancak ünlü oyuncunun asıl kariyeri Star Wars filmlerinde canlandırdığı Prenses Leia ile başlamıştı.