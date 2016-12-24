Star Wars'un ünlü oyuncusu uçakta kalp krizi geçirdi

Ünlü oyuncu Carrie Fisher, uçak yolculuğunda kalp krizi geçirdi

Star Wars filminin ünlü oyuncusu Carrie Fisher, uçakta kalp krizi geçirdi. Ünlü oyuncu Londra'dan Los Angeles kentine gitmek için uçağa bindi. Oyuncu uçaktayken kalp krizi geçirdi. Uçak Los Angeles'e iner inmez ünlü oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre ünlü oyuncunun durumu ağır. 60 yaşındaki ünlü oyuncu aynı zamanda senaryo yazarlığı da yapıyor. Ünlü oyuncunun tek filmi Star Wars da değil. Sevilen oyuncu Hannah ve Kız Kardeşleri, Cazcı Kardeşler, Charlie'nin Melekleri gibi filmlerde de rol aldı.



Carrie Fisher bir dönem ünlü şarkıcı Paul Simon ile evlenmiş ancak bu evlilik bir yıl sürmüştü.