Survivor'ın şampiyonu Arka Sokaklar'da

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ihya ettiği isimler arasında yer alan Merve Oflaz, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da rol alacak

Survivor'ın tek kadın şampiyonu Merve Oflaz, Kanal D'nin uzun soluklu dizisi 'Arka Sokaklar' dizisine transfer oldu. Oflaz dizinin yeni sezonunda rol alacak.



Kanal D'nin, yapımı Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul'un yazdığı, beğeni ile izlenen efsane dizisi Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosuna yeni sezonda Merve Oflaz katılıyor. Oflaz, Rıza Baba'nın ekibine katılacak olan bir polisi canlandıracak. (Kaynak: Medyaradar)