Survivor'ın şampiyonu Arka Sokaklar'da

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ihya ettiği isimler arasında yer alan Merve Oflaz, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da rol alacak

Survivor'ın şampiyonu Arka Sokaklar'da

Survivor'ın tek kadın şampiyonu Merve Oflaz, Kanal D'nin uzun soluklu dizisi 'Arka Sokaklar' dizisine transfer oldu. Oflaz dizinin yeni sezonunda rol alacak.

Kanal D'nin, yapımı Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul'un yazdığı, beğeni ile izlenen efsane dizisi Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosuna yeni sezonda Merve Oflaz katılıyor. Oflaz, Rıza Baba'nın ekibine katılacak olan bir polisi canlandıracak. (Kaynak: Medyaradar)

Etiketler; #merve oflaz #acun ılıcalı
Önceki Haber
Sevgi arayışı çocuğu hırsızlığa sürükleyebilir
Sonraki Haber
Sarıklı-sakallı polis şoku!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.