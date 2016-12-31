Survivor'la tanınan Taner gözaltına alındı!

Adı skandallarla anılan Taner Tolga Tarlacı, bir simitçide genç bir kızı zorla alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı

Survivor yarışmasındaki olağandışı hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken Taner Tolga Tarlacı, önceki gece yine bir skandala imza attı.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; yarışmadan ayrıldıktan sonra İstanbul'da çeşitli olaylara adı karışan Taner, bir simitçide alıkoyduğu genç bir kızın şikayeti üzerine gözaltına alınınca polisin elinden kaçmaya teşebbüs etti. Taner'in kaçması üzerine bölgedeki polisler alarma geçti. Taner, İstiklal Caddesi'nde sivil Güven Timi ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.



Taner, moralinin çok bozuk olduğunu o yüzden kaçtığını söyledi. Sivil polislerin, Taner'i görüntülemek isteyen gazetecileri tartaklaması büyük tepki topladı.