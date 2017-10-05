Taburcu olan İrem Derici, soluğu sahnede aldı

Geçtiğimiz günlerde hastalığı nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedavi gören İrem Derici, taburcu olur olmaz ilk sahmesine çıktı

Taburcu olan İrem Derici, soluğu sahnede aldı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde kilo kaybı nedeniyle bağışıklı çökmesi sorunu yaşadı. Ünlü şarkıcı bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu. 21 günün sonunda sahneye çıkan İrem Derici, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Berkay'ın konuğu oldu. Derici sahnede Berkay'la birlikte şarkı söyledi.

Sağlık durumu hakkında da açıklama yapan 30 yaşındaki Derici, poşet poşet ilaçla gezdiğini söyledi. Mide koruyucu, antibiyotik, folik asit... gibi ilaçlar kullandığını belirten Derici, başına geleni hakettiğini de kabul etti. Yaklaşık bir ay boyunca ilaç içmesi gerektiğini, evde oturması gerektiğini belirten Derici, ama dayanamayıp taburcu olduktan 4 gün sonra sahneye çıktığını belirtti. Derici sözlerine şöyle devam etti: "Neden? Çünkü ben manyağım! İş aşkı, sahne aşkı, müzik aşkı diyelim... İyiyim artık, 4 kilo aldım. Merak etmeyin"


 

Etiketler; #irem derici #berkay
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