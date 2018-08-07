Tacizden yargılanan ünlü oyuncu için mahkeme kararını verdi

Dizi setinde kostüm asistanı Özge Ş'yi taciz ettiği iddia edilen oyuncu Talat Bulut hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nca, Talat Bulut hakkında takipsizlik kararı verdi

Set çalışanı Özge Ş.'nin tacize uğradığını söyleyerek savcılığa şikayette bulunması üzerine oyuncu Talat Bulut hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararı üzerine basın açıklaması yapan oyuncu Talat Bulut'un avukatı Ahmet Avşar, müvekkili hakkında "yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği" gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiğini belirtti.

Açıklamada, "Toplumun yoğun ilgi gösterdiği bu soruşturma da bu şekilde kapanmış bulunmaktadır. Karar şüphesiz ki itiraza tabidir. Ancak gerçek ortaya çıkmış, müvekkil Talat Bulut hakkındaki asılsız suçlamadan aklanmıştır. Kendisi hakkında insafsızca bir iftirayı ortaya atıp, haysiyet cellatlığı yapanların vicdanlarıyla ne şekilde ibralaşacakları ise açık bir merak konusudur" ifadeleri yer aldı.



ÖZGE Ş'NİN AVUKATI: "TACİZ KUYTUDA YAŞANIR"

Şikayetçi Özge Ş'nin avukatı Sibel Önder ise savcılığın kararına itiraz edeceklerini ifade etti. Avukat Önder, "Takipsizlik kararı verildi demek, dosya kapandı demek değildir. İtiraz hakkımız var, dilekçelerimizi hazırlayıp bugün savcılığa sunacağız. Üst mahkeme itirazımızı değerlendirecek. Verilmiş karar yerinde değildir. Taciz bilindiği gibi, kuytuda yaşanır. Asla orta bir yerde yaşanmaz. Dosya içerisinde, şüpheli aleyhine 5'e yakın tanık ifadesi mevcut. Bunlar hiç değerlendirilmemiş. Dosyanın kapandığı şeklindeki yorumlar hukuk dışı" dedi.