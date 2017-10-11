Taksici, ünlü oyuncuyu böyle dolandırdı!

En son İçerde dizisinde rol alan ünlü oyuncu Gözde Kansu'nun başına inanılmaz bir dolandırıcılık hikayesi geldi

En son ekran karşısına İçerde dizisinde Kebapçı Celal'in karısı olarak çıkan ünlü oyuncu ve sunucu Gözde Kansu başına gelen dolandırıcılık hikayesini sosyal medya hesabından anlattı.



Kansu, bindiği bir takside taksicinin bir hikaye anlattığını ve buna üzülüp ilk gördüğü ATM'de taksiyi durdurarak para çekip taksiciye verdiğini söyledi.



Daha sonra arkadaşlarının da kendisine benzer hikayeler anlattığını belirten Kansu, dolandırıldığını o an anladığını anlattı.



Kansu sosyal medya hesabından şu sözleri yazdı: “Kızının ilaç parasını denkleştiremeyip kahrolan, ATM'de durdurup ,destek çıktığım taksici amca. Bu dolandırma şekliymiş ya! Umarım ben salağım, dolandırılmışımdır, senin varsa bir kızın, sağlıklıdır.”