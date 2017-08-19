Tarkan, babasının kopyası çıktı!

Dünyaca ünlü 'Megastar'ımız Tarkan'ın babasının fotoğraf ilk kez ortaya çıktı. Tarkan'ın yıllar önce kaybettiği babası Ali Tevetoğlu'nun fotoğrafı bugün ilk kez medyada görüldü

Tarkan, babasının kopyası çıktı!

Tarkan'ın babasının fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı. Tarkan’In yıllar önce kaybettiği babasına olan benzerliği ise gözlerden kaçmadı.Özellikle sakal bırakmış hali ile baba oğulun yanyana fotoğrafını görenler birbirlerine ne kadar da çok benzedikleri konusunda hemfikirler. İşte Megastar’ın babası ile olan benzerliğini görebileceğiniz sanatçının erken yaşta kaybettiği rahmetli Ali Tevetoğlu



Yeni albümü ’10’ ile müzik dünyasında fırtına gibi esen Megastar Tarkan, şu sıralar eşi Pınar Tevetoğlu ile gözlerden uzak bir tatil yapıyor. Eylül’de vereceği konserler öncesinde ailesiyle baş başa tatil yapan Tarkan’ın yıllar önce erken yaşta kaybettiği babasının fotoğrafı, ilk kez hayranları tarafından paylaşıldı. Ailesine düşkünlüğü ile bilinen Tarkan’ın babası Ali Tevetoğlu ile olan benzerliği dikkat çekiyor.

Etiketler; #tarkan #ali tevetoğlu
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