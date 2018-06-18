Tarkan'dan Babalar Günü'ne özel paylaşım

Megastar Tarkan, hamile eşi Pınar Tevetoğlu ile birlikte çektirdiği kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak Babalar Günü'nü kutladı

Tarkan'dan Babalar Günü'ne özel paylaşım
18 Haziran 2018 Pazartesi 10:59

Tarkan 'Babalar Günü'nü 7,5 aylık hamile eşi Pınar Tevetoğlu'nun karnına dokunduğu kareyle kutladı.

HAMİLE EŞİYLE BABALAR GÜNÜ POZU VERDİ

Ünlü şarkıcı Tarkan Babalar gününde 7,5 aylık hamile eşi Pınar Tevetoğlu ile birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Megastarın "Bütün babaların ve baba adaylarının babalar günü kutlu olsun Happy Father's day... " notuyla Babalar Günü'nü kutladığı fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Tarkan geçtiğimiz aylarda eşi Pınar Tevetoğlu'nun hamile halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaşarak Anneler Günü'nü kutlamıştı.

Etiketler; #tarkan #tarkan babalar günü
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