Tarkan'ın yaşına inanamayacaksınız!

Ünlü sanatçı Tarkan, yeni yaşına kutladı. Eşi Tarkan'a 15 günlük Avrupa turu hediye ederken, ünlü ismin yaşı ise şaşırttı

Megastar Tarkan yeni yaşına girdi. Yaz sezonunda konserden konsere koşan Tarkan'ın 45 yaşına girdiği öğrenildi. Hala çok genç görünen Tarkan'ın yaşı şaşkınlık yarattı.



Eşi Avrupa turu hediye etti

Alınan bilgiye göre Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu, yakınlarına Tarkan'a doğum gününde ne istersin diye sorduğunu onun da kendisine uzun bir seyahata gitmek olarak cevap verdiğini söyledi. Bunun üzerine Pınar Tevetoğlu da eşine 15 günlük bir Avrupa turu hediye etti.Ünlü çift önce Almanya'nın Başkenti olan Berlin'e gidecek. Çift daha sonra da Hollanda son olarak da İtalya'yı gezecek.Pınar Tevetoğlu aslında bir aylık tur organize etmek istediğini ancak işler nedeniyle erken dönmek durumunda kalacaklarını da sözlerine ekledi.17 Ekim 1972 tarihinde dünyaya gelen Tarkan, 6 Mayıs 2016'da da hayatını Pınar Dilek'le birleştirmişti.