Tarkan ödülünü Cem Yılmaz'ın elinden aldı. Salon kahkalar ile çınladı

44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, sahiplerine takdim edildi. Ödül törenine ise Cem Yılmaz ve ödül alan Tarkan'ın diyalogları damga vurdu

44. Pantene Altın Kelebek Ödül töreni dün akşam gerçekleştirildi. Ünlü akınına uğrayan törende ödül sahiplerine ödülleri takdim edildi. Ödül törenine ise Tarkan'ın ödülünü vermek için sahneye çıkan Cem Yılmaz damga vurdu. Esprileriyle salonu kahkahalara boğan Cem Yılmaz, Tarkan'a ödülünü verirken, "Düşünün Tarkan ne kadar büyük yıldız, getir götür işlerini ben yapıyorum" şeklinde espiri yaptı. Esprilerine devam eden Yılmaz, 'Yalın ile çalışıyordum rakamları az bulunca Tarkan'a geçtim" diyerek esprilerine devam etti.



Cem Yılmaz Tarkan'a hem yılın en iyi şarkısı olan 'Beni çok sev' ödülünü hem de en iyi pop müzik erkek ödülünü verdi.



Törende ödül alan diğer isimler ise şöyle:



Rising Star ödülleri: Miray Daner, Melisa Şenolsun ve Hazal Filiz Küçükköse



En İyi Senarist ödülü: Vatanım Sensin dizisi - Nuran Everen



En İyi Spor Programı: Stadyum - Ersin Düzen



En İyi Dizi: Vatanım Sensin



En İyi Klip: "Ya Bu İşler Ne" - Mabel Matiz



Yılın Şarkısı: "Beni Çok Sev" - Tarkan



En İyi Erkek Pop Sanatçısı: Tarkan



En İyi Pop Kadın Sanatçısı: Sezen Aksu (Ödülü Tarkan aldı)



En İyi Çocuk Oyuncu: Anne dizisi - Beren Gökyıldız



En İyi Fantazi Halk Müziği Kadın - Ebru Yaşar



En İyi Fantazi Halk Müziği Erkek - Koray Avcı



Mucize Yaratanlar: Kenan İmirzalıoğlu, Erkan Petekkaya, Tuğba Büyüküstün Engin Akyürek Cansu Dere



En İyi Kadın Sunucu: Evrim Akın - Çocuktan Al Haberi



En İyi Erkek Sunucu: Ali İhsan Varol - Kelime Oyunu



En İyi Komedi ve Romantik Komedi Dizisi: Güldür Güldür Show



En İyi Çıkış Yapan: Aleyna Tilki



En İyi Kadın Haber Suncusu: Nazlı Çelik



En İyi Erkek Haber Sunucusu: Fatih Portakal



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