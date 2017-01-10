Tarkan onlar için konser verecek

Ünlü sanatçı Tarkan, Darüşşafaka yararına gerçekleştirilecek "Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin" konserinde, sevenleriyle buluşacak

Tarkan onlar için konser verecek

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 18 Şubat'ta Volkswagen Arena'da gerçekleşecek konserden elde edilecek gelir, Darüşşafaka Eğitim Kurumları kampüsünde sanat merkezi kurulması için harcanacak.

Her öğrencinin 5. sınıftan itibaren bir enstrüman eğitimi aldığı Darüşşafaka'da, 1863'ten bu yana "eğitimde fırsat eşitliği" ilkesi doğrultusunda annesi veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz ve yetenekli bin kadar öğrenci yatılı ve tam burslu eğitim alıyor.

 

Etiketler; #tarkan #tarkan konser
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