Tatlıses öyle tweetler attı ki! Twitter yıkıldı!

Geçtiğimiz günlerde malulen emekli olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Twitter hesabından attığı tweetler büyük şok yarattı.



Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in attığı bir tweet şok etkisi yarattı. Mynet'in haberine göre ünlü türkücü Twitter hesabına önce 'sex videoları' sonra da 'sex' yazdı. Tatlıses'in bu tweetleri ise takipçileri arasında şok etkisi yarattı. Takipçileri ünlü türkücüye hack'lenip hacklenmediğini sordu. Atılan tweetler ise kısa sürede silindi.





Ünlü türkücünün aslına bu kelimeleri arama kısmına yazacakken yanlışlıkla tweet attığı düşünülüyor. Tatlıses'in bu tweetleri ise dün Twitter'a damga vurdu. Bir çok kişi konuyla ilgili tweet attı.



Tatlıses geçtiğimiz günlerde kendisinin de FETÖ mağduru olduğunu ileri sürmüştü. Tatlıses'in malulen emekliliği ise çok konuşulmuştu.

