Tatlıtuğ çifti Bodrum sezonunu açtı



TÜPSÜZ DALIŞ YAPTI



'DENİZ KEYFİ YAPTIK'

Ekranların ve sinema dünyasının ünlü isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile tatil için Bodrum'a geldi. Kendisine ait 'FinalCut 3' adlı 30 metrelik lüks yatıyla geçen çarşamba günü öğle saatlerinde Gümüşlük Koyu'na demirleyen Tatlıtuğ, gününü yatta geçirdi. Aynı günün akşamı bir kafede yemek yedi.Ertesi gün öğle saatlerinde ise Bodrumlu avukat arkadaşı Göray Karadut ile birlikte zodyak botla Çatal Ada'ya giden Tatlıtuğ, serbest dalış yaptı. Zıpkınla yaklaşık 4 kilo balık avlayarak 4.5 saat suda kalan Tatlıtuğ'un, dönüşte botu kendisinin kullandığı görüldü. Profesyonel kaptanlık ve dalgıçlığı bulunan Tatlıtuğ'un botu sürüşteki ustalığı dikkat çekti. Eşi Başak Dizer ise spor kıyafetlerini giyerek Bodrum'daki bir 5 yıldızlı otelin fitness salonuna giderek yaklaşık 2 saat spor yaptıktan sonra yata geri döndü.DHA muhabirinin ve hayranlarının kendisini görüntülediğini fark eden Tatlıtuğ, bir ara yanlarına gelerek "Kolay gelsin arkadaşlar" dedi, tekrar yata döndü. Akşam saatlerinde dalış kıyafetlerini değiştirip zodyak bot ile Gümüşlük İskelesi'ne çıkan Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, DHA muhabirinin sorularını yanıtladı. Taltıtuğ, "Kısa bir tatil için Bodrum'a geldik, şansımıza hava çok güzeldi. Deniz keyfi yaptık, ama projeler ve çalışmalar devam ediyor. Bu nedenle İstanbul'a döneceğiz" dedi. Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, Gümüşlük Sahilinde el ele sarmaş dolaş yürüdü; hayranlarının ilgi odağı oldu. Çift ardından restoranda akşam yemeğini yedikten sonra erken saatlerde tekrar yata geri döndü. Tatlıtuğ ve eşi, bu sabah İstanbul'a gitti.