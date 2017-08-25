Tatlıtuğ, Victoria's Secret modeli ile kamera karşısına geçiyor

Mavi’nin sonbahar-kış filmi için kamera karşısına geçecek Kıvanç Tatlıtuğ’a, ünlü Victoria's Secret modeli Megan Williams eşlik edecek

Tatlıtuğ, Victoria's Secret modeli ile kamera karşısına geçiyor

Mavi’nin yeni kampanyasında Kıvanç Tatlıtuğ’un partneri bir Victoria's Secret 'meleği'. Markanın sonbahar-kış filmi için kamera karşısına geçecek Tatlıtuğ’a, İngiliz top model Megan Williams eşlik edecek.

Victoria's Secret meleklerinden olan Williams; stili, sportif vücudu ve jean’e yakışan tarzıyla ön plana çıkıyor.

14 yaşında keşfedilen, kariyerine Amerika’da yön veren Megan, hayatını Londra ve New York’ta sürdürüyor. Zarafeti ve stiliyle moda otoriteleri tarafından genç yetenek olarak gösterilen 23 yaşındaki Megan Williams, Guess ve Ralph Lauren gibi markalarla çalıştı.

Etiketler; #kıvanç tatlıtuğ #mavi
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