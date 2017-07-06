THY’den pasta sürprizi

BALAYINA Maldivler’e giden Fahriye Evcen - Burak Özçivit çiftine Türk Hava Yolları (THY) pasta sürprizi yaptı

Üzerinde çiftin fotoğrafı bulunan pasta, THY’nin ikram şirketi Turkish Do&Co tarafından üklendi. "Ömür boyu mutluluklar diliyoruz!" yazılı pasta, çifti duygulandırdı. Fahriye Evcen, pastanın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak “Balayı sonrası dönüş uçağımızda bu tatlı sürprizle karşılaştık. Paylaşmadan edemedim... Türk Hava Yolları'na incelikleri ve güzel dilekleri icin teşekkür ederiz...” diye yazdı.

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