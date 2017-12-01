Tolga Çevik öyle bir laf etti ki Avşar kızı dondu kaldı!

Ünlü oyuncu Tolga Çevik, Hülya Avşar'ın programına katıldı. Çevik, Hülya Avşar'ı bozacak açıklamalar yaptı

Tolga Çevik öyle bir laf etti ki Avşar kızı dondu kaldı!

Star TV'de yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti programının bu haftaki konuğu Tolga Çevik. Çevik, programda yaptığı açıklamalarla Hülya Avşar'ı bozguna uğrattı.

Botoks yaptıranları anlamadığını belirten Çevik, insanın yüzündeki çizgilerin de sermayesi olduğunu söyledi. Çevik, yüzündeki çok çizgileri olduğu için çok kazandığını da belirtti.

Yüzüne botoks yaptıranların günü geldiğinde pişman olacaklarını ancak iş işten geçeceğini de belirten Çevik'in karşısında botoks yaptıran Hülya Avşar ise dondu kaldı.

Etiketler; #hülya avşar #tolga çevik
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