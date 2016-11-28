Tolgahan Sayışman kız istemeye gitti

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, evlilik yolunda ilk adımı attı

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, 2 yıldır birlikte olduğu Almeda Abazi'yi ailesinden istedi. Sayışman önceki akşam, Abazi'yi istemeye gitti.



Ailesiyle birlikte Abazi'nin Etiler'deki evine giden Sayışman'ın babası Haluk Sayışman, genç kızı ailesinden istedi. Genç kızın annesi ise 'Onun kalbi zaten Tolgahan'ın' yanıtını verdi. İki aile daha sonra birlikte poz verdi. Çiftin birkaç ay içinde nikah masasına oturacağı konuşuluyor.



Alınan bilgiye göre Sayışman, kendisini tuzlu kahve için hazırladı ancak Abazi, sevgilisine normal kahve ikram ederek sürpriz yaptı.Çiftin birlikte çıktıkları yurt dışı tatilinde evlilik kararı aldığı öğrenildi.