Trafik kazasında yaralanan Sıla taburcu oldu

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu kaza geçirdi

Trafik kazasında yaralanan Sıla taburcu oldu

İzmirli şarkıcı Sıla trafik kazası geçirdi. Şarkıcının durumunun iyi olduğu öğrenildi


Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, Sakarya Hendek'te trafik kazası geçirdi. Kazada yaralandığı öğrenilen Sıla, hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Öğle saatlerinde meydana geldiği öğrenilen kaza, içinde Sıla'nın da bulunduğu cipin şarampole yuvarlanması ile gerçekleşti. Kazada cipte bulunan Sıla, Hande Kızıl ve Büşra Sarıkaya yaralandı. Cipin sürücüsü İsmail Serkan Güney ise yara almadan kurtuldu. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sıla'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Sıla'nın sağlık durumuyla ilgili Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Zengin bir açıklama yaptı. Sıla'nın durumunun iyi olduğunu belirten Zengin, sadece dizinde problem olduğunu söyledi. Zengin, Sıla'nın bir süre gözlem altında kaldıktan sonra da taburcu olacağını açıkladı.

Taburcu oldu

Sıla tedavisinin ardından otoparkta bekleyen araca binerek taburcu oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sıla #kaza
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