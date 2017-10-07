TRT'de şok istifa! Canlı yayında açıkladı

TRT'de ana haberi sunan Erhan Çelik, canlı yayında istifasını açıkladı. Çelik, daha sonra da Twitter hesabından bir açıklama yaptı

TRT'nin ana haber sunucusu Erhan Çelik, dün akşam sunduğu haberler sonrası izleyiciye veda etti. TRT'den ayrıldığını söyleyen Çelik, ekranda şunları söyledi: "Başta Genel Müdür İbrahim Eren olmak üzere TRT camiasına teşekkür ediyorum. Buna bir kan değişimi olarak da bakabilirsiniz. Hayırlısı olur inşallah"







Bir süre önce Gülben Ergen'le evliliğini noktalayan Çelik, istifa sonrası Twitter'dan da bir açıklama yaptı. Açıklamasında Gülben Ergen'i işaret eden Çelik, son zamanlarda onunla ilgili tartışmaların çalıştığı kurum olan TRT'ye zarar verdiğini belirtti.







Çelik, attığ tweette artık konuşmasına bir engel kalmadığını ve ilgili kişilerle yargı önünde hesaplaşacağını söyledi. Çelik, elindeki tüm görüntü ve belgeleri de delil olarak kullanacağını açıkladı.



Çelik'in paylaşımı şu şekilde:



