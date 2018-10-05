"Trump'la ilişkiye girerken ölmek istedi"

2006 yılında ABD Başkanı Donald Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini öne süren Stormy Daniels, katıldığı programda açıklamalarda bulunarak, "Trump ile yaşadığım cinsel ilişki sırasında ölmek için dua ettim." dedi

2006 yılında ABD Başkanı Donald Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini öne süren Stormy Daniels, Trump'ın ilişkiye girmeden önce kendisine dergi vurmasını istediğini belirterek, "Arkasını döndü ve pantolonunu biraz aşağı indirdi. Altında iç çamaşırı falan vardı ve ben ona dergiyle birkaç şaplak attım." ifadelerini kullandı.



"ÖLMEK İÇİN DUA ETTİM"

Trump' ile yaşadığı cinsel ilişkinin kabusa döndüğünü söyleyen Daniels, "Cinsel ilişki benim için kabusa döndü. Cinsel ilişki sırasında ölmek için dua ettim." ifadelerini kullandı.