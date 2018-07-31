Tuba Büyüküstün'den eleştirilere yanıt

Tuba Büyüküstün sevgili Umut Evirgen ile tatildeki samimi pozlarını eleştirenlere yanıt verdi. Tuba Büyüküstün, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sevgili insanlar, yargılamayı çok mu seviyorsunuz? Bu size kendinizi oldugunuzdan daha iyi bir insan gibi mi hissettiriyor? ' dedi

Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen ile tatil yaptığı sırada verdiği samimi pozları magazin basınında geniş yer bulmuştu.

Deniz kenarında güneşlenen iki sevgilinin objektiflere oldukça samimi poz vermesi sonrasında oyuncu Tuba Büyüküstün, ailesiyle ufak bir kriz yaşamıştı.

Tuba Büyüküstün'ün bu pozlarına sosyal medyadan da çok sayıda eleştiri gelmişti. Ünlü oyuncu bu eleştirilere instagram'dan yaptığı paylaşımla isyan etti.

Büyüküstün, "Sevgili insanlar, yargılamayi çok mu seviyorsunuz? Bu size kendinizi olduğunuzdan daha iyi bir insan gibi mi hissettiriyor? Daha başarılı? Daha iyi bir eş? Daha iyi bir çocuk? Daha iyi bir ebeveyn? Daha önemli ya da saygıdeğer? Olduğunuzdan daha mı günahsız hissetmenizi sağlıyor? Bu hayatta daha mı mutlu oluyorsunuz? O zaman lütfen devam edin. Ben size ayna olmayı kabul ediyorum" notunu paylaştı.