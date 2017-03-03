Tuba-Onur Saylak çifti, o haberlere rest çekti

Ünlü oyuncular Tuba Büyüküsten ve eşi Onur Saylak, haklarından çıkan boşanma ve ihanet haberleri üzerine tazminat davası açtı
Geçtiğimiz günlerde güzel oyuncu Tuba Büyüküstün ve eşi Onur Saylak için boşanacağı haberleri gündeme düşmüştü. Çiftin mal paylaşımı yaptığı ve Büyüküstün'ün eşine ihanet ettiği iddiaları da gündeme gelmişti.
Çift haklarında çıkan iddialar üzerine, bir gazeteye 50 bin TL'lik tazminat davası açtı. Haklarında çıkan boşanma, ihanet haberlerinin yalan olduğunu belirten çiftin dilekçesinde önemli bilgilere yer verildi.
Dilekçede Büyüküstün'ün eşini aldatmadığı ve boşanmak için de avukatlarına vekalet vermedikleri belirtildi.
Mal paylaşımı yaptıklarına yönelik bilgileri de yalanlayan çift, böyle bir şeyin olmadığını dilekçesinde vurguladı.
Yapılan haberlerde Tuba Büyüküstün'ün eşini aldatan, yuva yıkan bir kadın olarak gösterildiği, Onur Saylak'ın da aldatılan bir eş olarak gösterildiği belirtilen dilekçede çiftin bu iddialardan olumsuz etkilendiği vurgulandı.
Çıkan haberlerde Büyüküstün'ün ilk önce Dubaili bir işadamı ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Daha sonra ünlü oyuncunun adı İbrahim Kutluay ile gündeme gelmiş, en son da Kıvanç Tatlıtuğ ile aralarında bir şey olduğu iddia edilmişti.
Çift, mahkemeye başvurarak bu haberleri yayan gazeteye 50 bin TL manevi tazminat davası açtı. Çift, aynı zamanda yapılan haberlerin de kaldırılmasını talep etti.