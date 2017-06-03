Tuğba Ekinci'den Ceceli için sert sözler

Uzun süredir ortalarda görünmeyen şarkıcı Tuğba Ekinci, Bebek'te ortaya çıktı

Tuğba Ekinci'den Ceceli için sert sözler

Bisikletiyle gezintiyi çıkan Tuğba Ekinci, sade giyim tarzıyla şaşırttı. Ekinci, "Ramazandan dolayı biraz daha mütevazı giyineyim dedim, ama sanırım 'Fatmagül'ün Suçu Ne?'ye döndü" şeklinde konuştu.

Habertürk'te yer alan habere göre; ünlü şarkıcı, Mustafa Ceceli-Selin İmer aşkını, "Şaşırmamak lazım. Türk erkeği böyledir. Parayı bulunca ilk önce karıyı değiştirir" şeklinde yorumladı.

Ekinci, popçu Murat Boz hakkında çıkan çıkan kaçamak haberlerine ilişkin ise "O da soyadı? gibi bozulmuş" dedi.

Etiketler; #tuğba ekinci #mustafa ceceli
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