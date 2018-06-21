Türker İnanoğlu taburcu edildi

'Bay Sinema' lakaplı usta yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, yaz tatilini geçirmek için gittiği Bodrum'da talihsiz bir kaza sonucu yaralandı. Apar topar İstanbul'a getirilen Türker İnanoğlu Florence Nightingale Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. İnanoğlu'nun bu sabah saatlerinde taburcu olduğu bilgisine ulaşıldı.

Türker İnanoğlu taburcu edildi
21 Haziran 2018 Perşembe 11:29

Yeşilçam’ın efsanevi filmlerinde imzası olan Türker İnanoğlu, yaz tatilini geçirmek için gittiği Bodrum’da üzücü bir olay yaşadı. İnanoğlu, geçtiğimiz günlerde evinin merdivenlerinden inerken dengesini kaybetti ve yere düşerek yaralandı. Yaşanan bu üzücü olay sonrası  Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi gören Türker İnanoğlu, tedaviye olumlu yanıt verdi. Kısa bir süre içinde kendisini toparlayan İnanoğlu’nun tedavisinin bittiği ve bugün taburcu olduğu hastane yetkililerinden öğrenildi.

Etiketler; #Türker İnanoğlu #hasta #tedavi #taburcu
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