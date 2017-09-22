Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu!

Miss Turkey 2017 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finalde, yarışmayı ünlü oyuncu Itır Esen'in aynı isimdeki yeğeni Itır Esen kazandı

Miss Turkey 2017 yarışmasının, bu yıl ülkemizi Polonya, Amerika ve Çin'de temsil edecek olan güzelleri belli oldu. 20 güzelin kaldığı finalde, yarışmayı ünlü oyuncu Itır Esen'in aynı isimdeki yeğeni Itır Esen kazandı.



TÜRKİYE'Yİ ÇİN'DE TEMSİL EDECEK



Itır Esen, Türkiye'yi Çin'de gerçekleşecek olan 'Miss World' yarışmasında temsil edecek. İkinci olan Aslı Sümen ise ülkemizi Amerika'da, üçüncü olan Pınar Tartan ise Polonya'da temsil etmeye hak kazandı.







ITIR ESEN KİMDİR?



Seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in torunu Itır Esen, 1999 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi, H.A.Yücel Eğitim Fakültesi İngilizce öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi olan Itır Esen, ünlü isimlerin tasarımlarında modellik yaptı. Üç yıldır podyumlarda boy gösteren Itır Esen, bugüne kadar Zeynep Tosun, Özgür Masur, Meltem Özbek, Çiğdem Akın, Zeynep Erdoğan gibi ünlü modacıların defilelerinde görev aldı.