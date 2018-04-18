Ünlü çift ayrıldı. İlk evi terk eden...

Uzun süredir aşk yaşayan Murat Boz ve Aslı Enver geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. Ünlü çiftten ayrılıkla ilgili bir açıklama gelmezken, Boz ve Enver'in neden ilişkilerini bitirdiği merak konusu oldu

Aslı Enver ve Murat Boz’un 2.5 yıllık ilişkileri kısa süre önce sona ermişti. İkilinin ayrılık kararı hayranlarını da şoke etmişti. Magazin kulislerinden konuşulan iddiaya göre, Murat Boz’un Aslı Enver’e bir açıklama yapmadan yaşadıkları evi terk ettiği ve Aslı Enver’in bu ayrılık sonrası ise şoke olduğunu konuşuluyor.

O SES TÜRKİYE’YE KATILMIŞTI

Magazin dünyasında örnek çift olarak gösterilen şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver'in birlikteliği birlikteliği 2016’da başlamıştı. Enver, Boz’un jüri üyeliği yaptığı ‘O Ses Türkiye’nin çekimlerine katılmış, kısa bir süre sonra sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarıyla iki ünlü ismin aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.