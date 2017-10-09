Ünlü çift boşanıyor mu? Ortaç'tan açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın manken eşi Chloe Loughnan, eşini sosyal medyada takipten çıkardı. Bunun üzerine çiftin ayrıldığı iddiaları gündeme düştü

Ünlü çift boşanıyor mu? Ortaç'tan açıklama geldi

Manken Chloe Loughnan, ünlü şarkıcı eşi Serdar Ortaç'ı sosyal medyada takipten çıkardı. Bunun üzerine çiftin ayrıldığı iddiaları gündeme düştü.

Ünlü çiftin ayrıldığı iddialarının basında yer alması üzerine Serdar Ortaç'tan da açıklama geldi. Bir magazin programına açıklamalarda bulunan Ortaç, sabah sabah herkesin kendisini aradığını söyledi. Ortaç, boşanmadıklarını da sözlerine ekledi. Bu tartışmalardan sonra Loughnan, tekrardan eşini takibe aldı.


Çocuk istiyor


Ortaç, geçtiğimiz günlerde çocuk istediğini söylemişti. 2014 yılından bu yana evli olduklarını hatırlatan Ortaç, üç yıldır eşine çocuk için yalvardığını ancak genç eşinin mankenlik yapmak istediği için bu teklife yanaşmadığını söylemişti.
Etiketler; #serdar ortaç #boşanma
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