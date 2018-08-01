Ünlü çift karar aldı: Ekrana çıkmayacaklar

Son olarak Vatanım Sensin'de rol alan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in bu sezonda ekranda yer almayacağı öğrenildi

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti son olarak Kanal D'de yayınlanan Vatanım Sensin dizisinde rol almıştı. Dizi biter bitmez imaj değiştiren Korel, tatil sonrası da film çekimleri için kolları sıvadı. Yeni filmde Engin Akyürek'le başrolü paylaşan Korel, filmin çekimlerinin güzel geçtiğini ve ağustos ayının ortalarında çekimlerin biteceğini söyledi.

Yeni sezonda eşinin de kendisinin de ekranda olmayacaklarını belirten Korel, bu kararı eşiyle birlikte aldığını ve kararlarını değiştirmeye hiç niyetlerinin olmadığını söyledi.