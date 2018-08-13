Ünlü çiftten yavru caretta carettalara yardım

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile birlikte geldiği Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'ndeki 64 yavru caretta carettanın denize ulaşmasını sağladı

Ünlü çiftten yavru caretta carettalara yardım
13 Ağustos 2018 Pazartesi 13:24

Kıvanç Tatlıtuğ'un marka yüzü olduğu giyim firması tarafından 2014 yılından beri 'Ekolojik Araştırmalar Derneği' ile 'Indigo Turtles' adlı proje yürütülüyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının korumaya alınmasının amaçlandığı proje kapsamında, Belek'teki 'Indigo Turtles' kampına katıldı.

Tatlıtuğ ve Dizer, 2 günlük kampta, kumsaldaki 64 yavru kaplumbağayı tek tek yuvalarından çıkarıp, denize ulaşmasını sağladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kıvanç tatlıtuğ #caretta caretta
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