Ünlü damat adayı yaşam savaşı veriyor!

ATV ekranlarında kendisine eş arayan damat adayı Yasin Sayman, yaşam mücadelesi veriyor

Bu sene yayından kaldırılan izdivaç programının geçen sezonki bölümünde kendisine eş arayan damat adayı Yasin Sayman, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.



Esra Erol'un ATV ekranlarında sunduğu programda eş arayan Yasin Sayman, Antalya'daki bir hastanede tedavi altına alındı. Sayman'ın hastalığı konusunda net bir bilgi verilmezken, A RH negatif kan çağrısı yapıldı.



Arkadaşları Sayman'ın amansız bir hastalıkla mücadele ettiğini ve kana ihtiyaç olduğunu söylerken, Esra Erol da İnstagram hesabından Sayman için kan çağrısı yaptı.