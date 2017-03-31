Ünlü isimler Akçatepe'yi anlattı

Usta ismin ölümünden sonra arkadaşları onu anlattı. Akçatepe ile birçok filmde rol alan Ayşen Gruda, duygularını şöyle anlattı: "Çok ani duydum. O kadar üzgünüm ki anlatamam. Çok uzun yıllardır arkadaşım. Aynı evde oturduğum arkadaşımı kaybettim. Bu ekol yavaş yavaş bitiyor. Gençlere bu ekole dikkat etmelerini ve onlardan feyz almalarını rica ediyorum. Türk milletinin değerli bir ismiydi, başımız sağolsun."
Koçyiğit: Kahkahalarıyla anımsayacağız
Konuyla ilgili açıklama yapan ve üzüntüsünü dile getiren ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit de şunları söyledi: "Bütün sinema sevenler çok sarsıldık. Halit Abi kahkahalarıyla anımsayacağımız bir arkadaşımız. Çok önemli bir aktör. Türkiye'de herkesin sevgisini kazanmış, birlikte çalışmaktan çok mutlu olduğum bir insan. Ne yazık ki Türk sineması peşi peşine çok kan kaybediyor. Maalesef o çok sevdiğimiz filmlerin yönetmenleri, oyuncuları birer birer aramızdan ayrılıyor. Halit Akçatepe dünyasını değiştirdi ama aramızdan ayrılmadı. Daha nice nesiller onu tanıyarak büyüyecek. Halit Abi, hiçbir zaman hiçbir sıkıntısını paylaşmazdı. Kendi kendine sorunlarının üstesinden gelirdi. Yaşını sorduğumuzda hiçbir zaman kabul etmezdi. Hayat acımasız. Hiç ummadığınız anda alıyor sizi."
Atilla Dorsay: İçimden ağlamak geliyor
Konuyla ilgili üzüntüsünü dile getiren Atilla Dorsay da şunları söyledi: "Türk sinemasına gelmiş geçmiş en güler yüzlü oyunculardandı. Ertem Eğilmez'in onu seçtiği koruduğu ve onu bugünkü şöhretine kavuşturduğu bilinir. Canım Kardeşim'de Tarık ile başrolü üstlendi ve onun karşısında hiç eğik durmadı. Tabii biz onu en çok Güdük Necmi karakteri ile hatırlıyoruz. Hiç silinmedi, kendisini hep gösterdi. Çok sevilen bir oyuncuydu. İşte böyle bir insan... Düşününce bile insanın içinden ağlamak geliyor. Son 1-1,5 yıldır kimseyi kabul etmeden felçli bir şekilde yatıyordu. Gidemedik, ziyaret edemedik. Gidenlerin arkasından konuşuyoruz böyle..."
Selda Alkor: Kalbimde ayrı bir yeri var
Akçatepe'nin ölümü konusunda üzüntüsünü dile getiren Selda Alkor da şunları anlattı: "Halit'in benim kalbimde ayrı bir yeri var. Benim için çok özeldi. Maalesef gidiyor hepsi... Ben aramızdan ayrılan bu gibi isimlere ölmüş gözüyle bakamıyorum. Bazen içimden bir ses 'Şunu bir arayayım da, ne yapıyor sorayım' diyor. O kadar kabullenemiyorum ki, çok sevdiğimiz bir insandı. Nurlar içinde yatar inşallah…"
Mehmet Ali Erbil: Yeri doldurulamayacak
Konuyla ilgili açıklama yapan Mehmet Ali Erbil de şöyle konuştu: "Oyunculuğu, disiplini ondan feyz alarak öğrendim. Böyle bir sanatçıdan öğrendiğim her şey için inanılmaz mutluyum. Onu kaybettiğim için çok üzgünüm. Türk halkı onun değerini biliyordu. Hepimizin başı sağolsun. Ertem Eğilmez'i de çok iyi biliyordum. Onlar yeri doldurulamayacak isimler. Türk ulusunun başı sağolsun."
Türkan Şoray: Ağabeyimi kaybetmiş gibi üzüldüm
Türkan Şoray: “Halit Akçatepe Türk sinemasının en vazgeçilmez, en unutulmaz, en sevilen karakterlerinden biriydi. Gerçek ağabeyimi kaybetmiş gibi üzüldüm. Hepimizin başı sağ olsun.”
Filiz Akın: Hiç yaşlanmayan biri gibiydi
Filiz Akın: "En son Ertem Eğilmez’in Tatlı Dillim filminde çalışmıştık. Sonra da festivallerde görüştüğümüz oldu. Hep olumlu, sevgi dolu, hep neşe veren, hiç yaşlanmayan biri gibiydi. Çok sevilen bir büyük, bir usta daha gitti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."