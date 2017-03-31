Ünlü isimler Akçatepe'yi anlattı

Usta ismin ölümünden sonra arkadaşları onu anlattı. Akçatepe ile birçok filmde rol alan Ayşen Gruda, duygularını şöyle anlattı: "Çok ani duydum. O kadar üzgünüm ki anlatamam. Çok uzun yıllardır arkadaşım. Aynı evde oturduğum arkadaşımı kaybettim. Bu ekol yavaş yavaş bitiyor. Gençlere bu ekole dikkat etmelerini ve onlardan feyz almalarını rica ediyorum. Türk milletinin değerli bir ismiydi, başımız sağolsun."



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