Ünlü ismin kızını, kızgın yağ ile yaktılar yetmedi...

Bodrum'da çocuklarıyla birlikte tatil yapan Yeliz Yeşilmen'in kızının üzerine kızgın yağ döküldü. Annelik içgüdüsüyle olaya tepki gösterdiğini belirten Yeşilmen, "Beni tekmelediler" dedi

Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabından kızının bir lokantada kızgın yağ ile yandığını duyurdu. Yeşilmen, ayrıca kızının kazaya uğradığı Yalıkavak'taki işletmede alıkonulduğunu açıkladı.



Yeşilmen'in iddiasına göre, servis elemanının elindeki kızgın tavadaki yağ kızı Asya'nın üstüne devrildi. Olay sonrası mekan çalışanları tarafından tartaklandığını ve tekmelendiğini iddia eden Yeşilmen, yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.



SOSYAL MEDYADAN DUYURDU



Yeşilmen, pazartesi günü Bodrum-Yalıkavak'ta bir restoranda yaşanan olayı Instagram hesabından duyurdu. Yeşilmen, olayın ardından annelik içgüdüleriyle olaya müdahale etmek istediğini ama kızının alıkonulduğunu ve kendisine gösterilmediğini iddia etti.





İşte yapılan o paylaşım:



"Değerli takipçilerim geçtiğimiz Pazartesi günü yaşadığımız bir kaza.Duran çocuğu tavayla yakan bayan sonrasında annelik iç güdüm ile bağırıp çağırıp hesap soran ben!



Yetkililer duysun ruhsat yok,iş güvenliği yok bu konuda davalarım açılıyor. Üstünden bir hafta geçti nerdeyse ancak kendimize gelip yazabildim. Çocuğumu arı soktu zannedip koşarak gittim. Çocuğu bana göstermeyip, en dibe mutfağın içine kaçırdılar. 'Çocuguma ne oldu' diye çığlıklar attım. Sonra 'tava' dediler üstelik mutfak dışında olan duran bir çocuğa bu yapıldı. Sonra tüm mutfak ekibi üstüme saldırdı.



Oradaki müşteriler gördü. Benim acılı bir anne olarak yediğim küfürün, hakaretin haddi hesabı yok. Onlarca insanın ve çocuklarımın önünde itildim. Polisi aradım, yardım istedim. Benden sonra polis gelip almış onları ifade için. Bu yere 1 yıldır giderim. Müşterileriyim... Bana bunu yaptılar! Beni sakinleştirip, çocuğa müdahale ederek hastaneye götüreceklerine üstüme saldırdılar! Bu yüzden çocuğum dakikalarca yandı. Müdahale edilmeden.. Ve çok korktu annesi yerlerde tekmelendi! Burada iş güvenliği yok!"