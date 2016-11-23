Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yargılandığı davada karar açıklandı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Twitter üzerinden Yalova eski Valisi Selim Cebiroğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla görülen davada karar verildi

Yalova eski Valisi Selim Cebiroğlu'na Twitter üzerinden hakaret ettiği iddia edilen ünlü komedyen Cem Yılmaz ile ilgili dava sonuçlandı. Cebiroğlu, bir okulda inceleme yaparken, burada görev yapan matematik öğretmeni 42 yaşındaki Halil Serkan Öz'ün kılık kıyafeti nedeniyle dışarıya çıkmasını istemişti. Daha sonra Eğitim-Sen, hakarete uğrayan ve onuru kırılan öğretmen için yürüyüş düzenlemişti. Bu yürüyüşte rahatsızlanan öğretmen Halil Serkan Öz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



Bu olay sonrası ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter üzerinden Vali'yi eleştirmişti. Bu eleştiri sonrası Yalova Valisi Selim Cebiroğlu, Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.



Suç duyurusu sonrası Yılmaz hakkında 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlaması ile 2 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.



Davaya bugün de devam edildi. Tarafların avukatlarının bulunduğu davada Vali Cebiroğlu'nun Avukatı Ali Ulvi Çağıran, "Bu kişilerin kamuoyunda yer alan eleştirilere katlanma yükümlülükleri olabilir. Ancak, kamu görevlisi olan şahısların küçük düşürücü ve aşağılayıcı beyanların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Atılı suçun unsurları oluşmuştur. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.



Cem Yılmaz'ın avukatı olan Çetin Yüksel ise müvekkilinin, müşteki veya olayın diğer tarafı olan şahısla bir tanışıklığının olmadığını, kamuda infial uyandıran haberle ilgili görüşlerini paylaştığını belirterek, "Bunları Tweet atarak dile getirmiştir. Herhangi bir televizyon programı ve radyo aracılığı ile paylaşım yapmamıştır. Şimdiye kadar herhangi bir kimseye hakaret iddiasına dayalı bir davası da bulunmamaktadır. Cem Yılmaz'ın yazmış olduğu Tweet içerisinde herhangi bir hakaret beyanı yoktur. Bu nedenle beraatına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.



Hakim Dursun Hayati Yurtbaşı, yaklaşık 10 ay süren davada Cem Yılmaz'ın, eleştiri ve düşüncelerini açıklamasına yönelik beyanların ötesinde hakaret kastının bulunmaması nedeni yöneltilen suçtan beraatine karar verdi.