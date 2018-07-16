Ünlü moda evi çekimlerinde beyaz insanları kullanmıyor

Melbourne'dan bir moda markası, artık kampanya çekimlerinde beyazları dahil etmeyeceğini açıkladı ve tartışmalara neden oldu...

Daha çok eşarp tasarlayan Moga moda evi, gelecekteki reklam ve resmi kampanyalarında artık beyaz model kullanmayacağını açıkladı ve bir anda tüm eleştirileri üstüne çekti. Irkçılık yaptığı düşünülen marka adeta sosyal medyada linç edildi.

Verdikleri bu kararın son günlerde ortadaki ırkçılık konusunun üstüne geldiği için bu kadar tepki aldıklarını belirten Munas “Gerçek şu ki, çok sınırlı bir bütçeye sahip küçük bir şirketiz. Bu nedenle, kampanyalarımızın her biri için yalnızca belli miktarda modele yerimiz var. Dolayısıyla da koleksiyonlarımızı tanıtacak modelleri seçme konusunda daha seçici olmaya karar verdik” diyor.

Munas başka bir açıklamada ise “Bir tasarımcı olarak, kimseyi incitmek ya da üzmek niyetinde değilim, fakat değişim için bir bu şart” dedi.