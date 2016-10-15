Ünlü model Gamze Özçelik'ten askerlere ziyaret

Oyuncu ve model Gamze Özçelik, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapıldığı bölgeye giderek, askerlere destek oldu

Fırat Kalkanı Harekatı'nın yürütüldüğü Cerablus'un karşısındaki Karkamış'ta askerleri ziyaret eden Gamze Özçelik, burada çektirdiği fotoğrafı instagram'da paylaştı.



Şehit askerler için üzüntüsünü dile getiren ünlü oyuncu ve model, sosyal medyada yayımladığı fotoğrafa, "İki gün önce Cerablus Karkamış sınırındaki Fırat kalkanı operasyonunun yürütüldüğü harekat merkezine çok yakın bir bölgede tanıştık resimdeki rütbeli askerlerimizle. Efendiliklerine, vatan ve insan sevdalarına, cesaretlerine hayran kaldık. Bugün ise bir kez daha Hakkari, Mardin ve Van'dan gelen şehit haberlerini duyunca inanılmaz bir üzüntü yaşadım. Hele hele birileri masa başında oyunlar hazırlar, birileri günlerini boş ve şımarıkca geçirirken, sınırdaki görevdeki helal süt emmiş evlatların sırf orda umut olmak, rıza kazanmak için hayatını kaybetmesi, anaların babaların yüreğine ateş düşmesi büyük bir acı sapladı kalbime. Rabbim tüm hakk ugruna kaybettiklerimizin şehitliğini kabul etsin, ailelerine sabır versin, mekanlarını peygamber efendimiz (s.a.v) 'e komşu eylesin" notunu düştü.



"SİZDEKİ YÜREK DİĞER SANATÇILARDA DA OLSA KEŞKE"



Gamze Özçelik'in fotoğrafına yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

"Sonunda bir sanatçımız da çıkıp askerlerimize moral vermeyi akıl etti. İnşallah diğer sanatçılarımız da sizi örnek alır. Bu haraketinizden dolayı çok tebrik ederim.



Siz böyle askerlere destek verin biz sizi daha cok severiz maşallah size.



Ne güzel bir kalbim varmış, Allah yolunu açık etsin.



Sanat camiasından bu desteğin devamının gelmesini diliyorum, yüreğinize ayağınıza sağlık.



Vatan bekçisi kardeş ve abilerimize verdiğin moral ve destek için teşekkürler.



Sizdeki yürek diğer sanatçılarda da olsa keşke. Süpersiniz boşuna savaşmıyormuşuz.



Sen nasıl böyle gönlü güzel bir kadınsın ya maşallah."