Ünlü müzisyen Emrah Karaduman bıçaklı saldırıya uğradı, durumu nasıl?

Ünlü besteci ve aranjör Emrah Karaduman, bıçaklı saldırıya uğradı. Karduman'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Adını özellikle Aleyna Tilki ile birlikte yaptığı Cevapsız Çınlama şarkısıyla duyuran besteci ve aranjör Emrah Karaduman, dün Eskişehir'de bıçaklı saldırıya uğradı.
29 yaşındaki müzisyen, bir programı için Eskişehir'e gitti. Ünlü müzisyen ve şoförü burada bıçaklı saldırıya uğradı.
Olay saat 00.30 civarında meydana geldi. Emrah Karaduman, 36 yaşındaki şoförü Volkan Karaca ile birlikte bir eğlence merkezinde sahneye çıkmak için Eskişehir'e geldi. Karaduman ve şoförü Karaca, kalacakları otele girişte bıçaklı saldırıya uğradı. Karaduman karnından ve sırtından bıçak darbeleri aldı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan genç müzisyenin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Karaca'nın ise kolundan ve elinden yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Karaca tedavi altına alındı.
Yapılan açıklamada olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Emrah Karaduman'ın ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavinin devam ettiği belirtilirken, şoförü Volkan Karaca da Yunus Emre Devlet Hastanesi acil servisinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.