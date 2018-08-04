Ünlü oyuncu Burak Özçivit'ten kötü haber!

Şöhret hastalığı olarak bilinen 'tükenmişlik sendromu'na yakalanan ünlü oyuncu Burak Özçivit, bir süre ekranlardan uzak kalmaya karar verdi

Güneş Gazetesi'nin haberine göre yıllar önce Meryem Uzerli'nin yakalandığı tüm Türkiye'nin bilmesini sağladığı tükenmişlik sendromuna yakışıklı oyuncu Burak Özçivit de yakalandı.

Yıllardır aralıksız çalışan Burak Özçivit'in, bu rahatsızlığı yüzünden psikoloğa gittiği ortaya çıktı. Doktoruna içini döken Burak Özçivit, "Ben bu hayatta istediğim her şeyi elde ettim. Canım kahve içmek istedi Paris'e gittim. Gezmek istedim, Ortadoğu'ya gittim ama artık hiçbir şeyden zevk alamıyorum" dediği öğrenildi. Bu sorunu yüzünden tedavi sürecine başlayan Burak Özçivit'e, eşi Fahriye Evcen'in de destek olduğu öğrenildi.



EKRANLARDAN UZAK KALACAK

Eşiyle ilgili de doktoruyla konuşan Burak Özçivit'in, "Ben sevdiğim kadınla evlendim. Bana her zaman yardımcı oldu, oluyor" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bu rahatsızlığı yüzünden yeni sezon için gelen işleri de geri çevirdiği söylenen Burak Özçivit, yakın zamanda ekranlarda görünmeyecek.